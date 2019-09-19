Son Dakika Haberleri: Çekirdek almaya çalışırken römorkun altında kaldı
Son Dakika Güncel Haber

Çekirdek almaya çalışırken römorkun altında kaldı

32 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çekirdek yüklü traktör römorkunun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

Çekirdek almaya çalışırken römorkun altında kaldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çekirdek yüklü traktör römorkunun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, C.M. (43), Balıkçıl Mahallesi'ndeki tarlasından 46 EJ 363 plakalı traktörünün römorkuna çekirdek yükleyip yola çıktı.

Tarlada çalışan bir ailenin çocuğu 13 yaşındaki R.A, hareket halindeki traktör römorkundan çekirdek almak istedi.

Dengesini kaybederek çıkmaya çalıştığı römorktan düşen çocuk, tekerleğin altında kaldı.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı
6 yaşındaki çocuk, 5 gün annesinin cesediyle yaşadı Uyumadığı için diş etlerine eroin sürülen talihsiz çocuk, hayatını kaybetti Son Dakika: ABD, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif'e vize verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 21:05:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekirdek almaya çalışırken römorkun altında kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]