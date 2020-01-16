"Çekirdek Motor Testi kabul sürecini başarıyla gerçekleştirdik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çekirdek Motor Testi kabul sürecini başarıyla gerçekleştirdik' - Son Dakika

"Çekirdek Motor Testi kabul sürecini başarıyla gerçekleştirdik"

15 dakika önce

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TEI-PD170 Motorunun Seri Üretim Teslim Töreni'nin ardından TS1400 Turboşaft Motorundaki son gelişmeleri de yerinde gözlemledi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TEI-PD170 Motorunun Seri Üretim Teslim Töreni'nin ardından TS1400 Turboşaft Motorundaki son gelişmeleri de yerinde gözlemledi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ile proje hakkında güncel bilgileri paylaşan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Turboşaft Motor Geliştirme Projesi'nin önemli kilometre taşlarından birisi olan Çekirdek Motor Testi kabul sürecini Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımı ile 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirdik." dedi.

Ülkemizin ilk milli helikopter motoru olacak TS1400 motorunun 2017 yılında ilk parça imalatlarının tamamlanmasının ardından ilk ateşlemesi 2018 yılında başarıyla gerçekleşmişti. 16 Aralık'ta gerçekleştirilen Çekirdek Motor Testi kapsamında; kalibrasyon, konfigürasyon kontrolleri, 1 saat 45 dakikalık test icrası, test sonuç değerlendirmeleri, kritik parça FPI değerlendirmeleri bulgusuz olarak başarıyla tamamlandı. Çekirdek Motor Testi öncesindeki hazırlık sürecinde; 2 motor ile toplam 18 motor montajını içeren 32 bin motor devrine kadar ulaşan ve bazıları 3 saati aşan 200'den fazla hazırlık testi gerçekleştirdi.

TS1400 Turboşaft Motoru Hakkında

TS1400 motorunun deniz seviyesi hava maksimum kalkış gücü 1400 SHP ve deniz seviyesi standart hava maksimum tek motor (30 saniye) gücü 1660 SHP'dır. TS1400 motoru, bu güç isterlerini karşılayacak şekilde çalışırken 20.000 ft servis tavanı ve 23.000 rpm şaft çıkış hızı koşullarını sağlayacaktır.

(İHA)

Çekirdek Motor Testi kabul sürecini başarıyla gerçekleştirdik

İsmail Demir, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi
100 Bin Sosyal Konut Projesi için kuralar Şubat'ta çekilecek İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
15:18 Lüks cipteki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı - Son Dakika
15:14 Bağımlılıkla mücadele de riskli alanlar mercek altına alınıyor - Son Dakika
15:14 Savunma sanayisinin zirvesi Manisa'da buluştu - Son Dakika
15:13 Geri dönüşüm konusunda vatandaşlar bilinçlendiriliyor - Son Dakika
15:13 Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik ve Estetik Cerrahı göreve başladı - Son Dakika
15:09 İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Son Dakika
14:50 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 15:20:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çekirdek Motor Testi kabul sürecini başarıyla gerçekleştirdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]