Son Dakika Haberleri: Çekirdek Paketinde Uyuşturucuya 2 Gözaltı

Çekirdek Paketinde Uyuşturucuya 2 Gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de, polisin durdurduğu otomobilde, kabak çekirdeği paketi içine gizlenmiş 150 gram eroin ile yakalanan İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Çekirdek Paketinde Uyuşturucuya 2 Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de, polisin durdurduğu otomobilde, kabak çekirdeği paketi içine gizlenmiş 150 gram eroin ile yakalanan İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ihbar üzerine kente gelen otomobili, Kayseri- Ankara karayolundaki uygulama noktasında durdurdu. Otomobilde bulunan İran uyruklu K.A. (47) ile M.F.'nin (30) üzerinde ve araçta arama yapıldı. Araçtaki poşet içinde kabak çekirdeği paketine gizlenmiş 150 gram eroin ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:56 Kaynak: DHA

İran, Kayseri, Güncel
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