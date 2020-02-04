Çekirdek yedikleri iddiasıyla çocukları otobüsten indirip, tepki gösteren yolcuyu darbetti (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çekirdek yedikleri iddiasıyla çocukları otobüsten indirip, tepki gösteren yolcuyu darbetti (3) - Son Dakika

Çekirdek yedikleri iddiasıyla çocukları otobüsten indirip, tepki gösteren yolcuyu darbetti (3)

6 saat önce

OTOBÜSTEKİ OLAY GÜVENLİK KAMERASINDABursa'da özel halk otobüsünde çekirdek yedikleri iddiasıyla şoför tarafından 2 çocuğun araçtan indirilmesi ve engel olmaya çalışan bir kişinin darp edilmesi olayının görüntüleri ortaya çıktı.

Çekirdek yedikleri iddiasıyla çocukları otobüsten indirip, tepki gösteren yolcuyu darbetti (3), System.String[]

OTOBÜSTEKİ OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'da özel halk otobüsünde çekirdek yedikleri iddiasıyla şoför tarafından 2 çocuğun araçtan indirilmesi ve engel olmaya çalışan bir kişinin darp edilmesi olayının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üstleri kirli olan ve çekirdek yiyen 2 çocuğun şoför tarafından otobüsten indirilmek istendiği görülüyor. Otobüsteki diğer bir yolcunun, çocuklarının yere çekirdek kabuklarını atmadığını ve bu yüzden otobüsten atılmamaları gerektiğini söylemesi üzerine otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüyor. Çocukları koruyan yolcunun, "Çocuklara vuramazsın. Gerekirse çocuğun avukatlığını yaparım. Çocuklar inemez" dediği, buna karşı da otobüs şoförünün yerinden kalkıp yolcuya yönelerek, "O zaman gelip burayı sen temizleyeceksin. Artistlik yapma" diyerek yolcunun boğazını sıktığı görülüyor. Otobüste çıkan arbede, diğer yolcuların araya girmesiyle son buluyor.

Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:56 Kaynak: DHA
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