Son Dakika Haberleri: Çekirdek Yerken Çekirdek Kabuğunun Nefes Borusunu Tıkaması Sonucu Hayatını Kaybeden Genç...

Çekirdek Yerken Çekirdek Kabuğunun Nefes Borusunu Tıkaması Sonucu Hayatını Kaybeden Genç...

34 dakika önce

Evinde çekirdek yerken çekirdek kabuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybeden Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde görevli araştırma görevlisi Nihat Karaahmetoğlu bugün ikindi namazı sonrasında Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde son yolculuğuna uğrulandı.

Çekirdek Yerken Çekirdek Kabuğunun Nefes Borusunu Tıkaması Sonucu Hayatını Kaybeden Genç..., System.String[]
Evinde çekirdek yerken çekirdek kabuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybeden Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde görevli araştırma görevlisi Nihat Karaahmetoğlu bugün ikindi namazı sonrasında Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde son yolculuğuna uğrulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OMÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Nihat Karaahmetoğlu (30) evinde ailesiyle birlikte çekirdek yerken, çekirdek kabuğu nefes borusuna takıldı. Aniden fenalaşan Karaahmetoğlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığı sırada kalp krizi de geçirdiği öğrenilen Karaahmetoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaahmetoğlu'nun cenazesi Giresun merkeze bağlı Duroğlu Beldesi Demirci Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Karaahmetoğlu için Demirci Köyü Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılınırken, cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

Karaahmetoğlu'nun cenazesine üniversite arkadaşları, öğretim görevlileri ve ailesinin yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Oğlunun tabutu başında gözyaşları döken anne Emine Karaahmetoğlu'nu yakınları teselli etmeye çalıştı. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Duroğlu, Giresun, Güncel
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