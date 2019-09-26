Son Dakika Haberleri: Çekirdek yüklü Tır devrildi, yol trafiğe kapandı
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Çekirdek yüklü Tır devrildi, yol trafiğe kapandı

58 dakika önce

Çekirdek yüklü Tır devrildi, yol trafiğe kapandı Kaza sonrası tırdaki çekirdekler yola savrulduÇORUM - Çorum'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan çekirdek yüklü tır devrildi.

Çekirdek yüklü Tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Kaza sonrası tırdaki çekirdekler yola savruldu

ÇORUM - Çorum'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan çekirdek yüklü tır devrildi. Kaza nedeniyle Çorum- Mecitözü karayolu trafiğe kapandı.

Kaza, Çorum-Mecitözü karayolu 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mecitözü istikametinden Çorum istikametine seyir halinde Şemdin Erdoğan yönetimindeki 16 ACM 355 plakalı çekirdek yüklü tır Mecitözü kavşağı yakınlarında yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza anında yolda başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önlerken devrilen tırda bulunan çekirdekler etrafa saçıldı. Yola saçılan çekirdek kaza yerine çağrılan iş makinesi ile temizlendi. Kaza nedeniyle trafiğe tamamen kapanan yaklaşık Çorum-Mecitözü Karayolu trafiğe 2 saat sonra açılabildi.

Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çekirdek yüklü Tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Mecitözü, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:29 Kaynak: İHA
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