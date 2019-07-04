Çekirdek yükü tır devrildi
1 saat önce
Çekirdek yükü tır devrildi Bariyerlerin üzerinden metrelerce sürüklendi BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekirdek yüklü tır devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:26 Kaynak: İHA
Çekirdek yükü tır devrildi
Bariyerlerin üzerinden metrelerce sürüklendi
BURSA - Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde çekirdek yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, Bursa- Ankara
yolunda Huzur Mahallesi
girişinde meydan geldi. Kayseride yüklediği çekirdekleri Balıkesir
'e götüren Eyüp
E. idaresindeki 38 AJ 884 plakalı çekirdek yüklü tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Yan yatan tır yaklaşık 40 metre sonra elektrik direğine çarparak ancak durabildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Ankara-Bursa istikametine giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Emniyet ekipleri kara yolunda güvenlik tedbiri alarak başka kazaların yaşanmasını önledi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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