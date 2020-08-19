Çekirdekleri çevre yolunda kurutuyorlar - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ay çekirdeği üreticileri mahsullerini, belediyeden alınan özel izinle çevre yolunun gidiş yönündeki iki şeridine sererek kurutma işlemini gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin tek tescilli ay çekirdeği olan 'İnegöl Alası' yetiştiren üreticiler, ürünlerini kurutmak için yer arayışında ilginç bir çözüm geliştirdi. Tarladan hasat edilerek tanelere ayrılan çekirdekler kurutulmak üzere ilçenin pazar alanlarına serilirken, yer bulamayan bazı üreticiler ise ürününü Ahmet Türkel çevreyolunun, gidiş yönündeki iki şeridine sererek kurutma işlemini gerçekleştiriyor. İnegöl Belediyesi'nden alınan özel izinle bu işlem yapılırken, çevreyolunun boş kalan diğer yönünde ise, gidiş-dönüş trafik akışı sağlanıyor.

Üreticiler, yıllardır ürünlerini kurutma konusunda sıkıntı yaşadıklarını, belediyenin izin vermesi ile birlikte yolda kurutma işlemi yaptıklarını belirterek, asfaltta kurutma işleminin daha iyi olduğunu dile getirdi. Yola çeşitli işaretlendirmeler konulurken, tek yönde gidiş-dönüş devam ediyor.

Kurutma işlemi yapan çiftçi Talha Atış ise ekimin nisan ayında yapıldığını dile getirerek kurutma işleminin pazar alanları ve okul bahçeleri dışında, çevreyolunda da yapıldığını kaydetti. Asfaltta kurutma işlemlerinin daha iyi olduğunu belirten Atış, bu işlemin 15 gün daha devam edeceğini dile getirdi.