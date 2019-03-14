Çekirdeksiz Kuru Üzüm İçin Güç Birliği

Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat ürünlerinden olan çekirdeksiz kuru üzüm sezonu için Planlama Çalıştayı Manisa'nın Salihli ilçesinde Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat ürünlerinden olan çekirdeksiz kuru üzüm sezonu için Planlama Çalıştayı Manisa'nın Salihli ilçesinde Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalıştayda çekirdeksiz kuru üzümün dünya pazarında kalitesiyle aranan ve söz sahibi olan bir ürün haline gelmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.



Toplantıda konuşan Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, "Dünya çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesi yaklaşık 1 milyon 100 bin ton civarındadır. 280 bin ton üretimi ve 240 bin ton ihracat ortalaması ile ülkemiz dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretim ve ihracatında birinci sırada yer almaktadır. Üretilen kuru üzümün yüzde 15'i iç piyasada tüketilmekte, geri kalan yüzde 85'i ise ihraç edilmektedir. Türkiye'nin üretim ve ihracatında söz sahibi olduğu çekirdeksiz kuru üzümde gıda güvenliği ve kaliteli ürün için bölgemiz tarımının paydaşları olan, üreticiler, Salihli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, TARİŞ Müdürlüğü, Salihli Ziraat Odası, Tarım Kredi Kooperatifi, ilçe zirai ilaç bayileri, ihracatçılar, tüccarlar ve borsamız olarak yıllardır güç birliği yapmaktayız. Çekirdeksiz kuru üzümümüzün dünya pazarında kalitesiyle aranan ve söz sahibi olan bir ürün haline gelmesinde katkı sağlayan tüm tarım paydaşlarına ve özellikle üreticimize çok teşekkür ediyorum. 2019-2020 çekirdeksiz kuru üzüm sezonu için üzümde ilaç kalıntısı eylem planı ile de bu başarımızı daha üst seviyelere geleceğine canı gönülden inanıyorum." dedi.



Çekirdeksiz kuru üzümdeki kalıntıyla ilgili çalışmaları yıllardır birlikte sürdürdüklerini ifade eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, bununla ilgili geçmiş yıllarda yapmış oldukları çalışmaların meyvelerini aldıklarını ve bu başarının tarımın paydaşları olan tüm kesimin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesiyle başardıklarını vurguladı.



Salihli Kaymakamı Levent Kılıç ise bölgenin en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz kuru üzüm çalıştayının üreticilere hayırlı olmasını diledi.



Çalıştaya Kaymakam Levent Kılıç, Borsa Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir ile kuru üzüm işletme yetkilileri ile zirai ilaç bayileri katıldı. - MANİSA

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