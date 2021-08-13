Çekirdeksiz Sultaniye üzümün ihracat yolculuğu başladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde yetiştirilen, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok uzak doğu ülkesine ihraç edilen çekirdeksiz Sultaniye üzümünde hasat başladı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yıllardır yetiştirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümde 2021 yılı hasat ve ihracat sezonu başladı. Yıl boyunca bakım yapılan bağlarda bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle üzümlerin yanmasıyla hasat hızla sürüyor. Bağlardan özenle kesilen üzümler, kasalara düzenle yerleştirildikten sonra tırlara yükleniyor. Tırlarla yola çıkan Sultaniye üzümleri başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere birçok uzak doğu ülkesinin yanında yurtiçine gönderiliyor.

"Hava şartları nedeniyle bu yıl rekolte düşük"

Geçen yıla göre bu yıl rekoltede düşüş yaşadıklarını belirten Doğanköy Mahalle Muhtarı Ahmet Boynikar, "Bu yıl üzümde rekolte biraz düşük, kalite çok güzel. Ağız tadıyla gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. 1 ay önce dolu yağışı oldu. Yaklaşık 1 aydır hasat devam ediyor. 1 ay daha bu bölgede hasat devam eder. 1 haftadır hızlı bir kesim var. Talebe karşılık vermeye çalışıyoruz. Tüccarda bir yoğunluk var. Bu bölgede yetişen üzümler Karadeniz bölgesi, İstanbul, Ankara'ya ve ihracat olarak Rusya, Ukrayna ve uzak doğu ülkelerine gönderiyoruz. Mahallemizde 2 bin dönüm arazide üzüm bağcılığı yapılmakta. Mahallemizde 35-40 ton üretim bekliyoruz. Geçen yıl verim yüksekti. 40-50 ton arasında olabilir. Bu yıl hava şartları nedeniyle biraz düşük. Üzümlerde aşırı sıcaklarda bir yanma oldu" dedi.

"Hasat 1 Eylül'e kadar devam ediyor"

Yıl boyu yapılan bakımları anlatan üretici Tacettin Taşdöğen, "Kasım ve Aralık aylarında bağların budanması başlıyor. Daha sonra bağlanması oluyor. Bağlanmadan sonra kış gübrelemesi, bakımı ve ara sürümü yapılıyor. Nisan ve Mayıs ayları gibi üzümlerin bağları açılıyor. O dönemde zirai mücadeleye başlıyoruz. Bu yıl ilk oldu. Salkım güvesi ile mücadelede biyoteknik sistem uyguladık. Elimizden geldiğince bu ilaçlamalara dikkat ediyoruz. Temmuz'un 20'sinden sonra hasat dönemi başlıyor. 1 Eylül'e kadar hasat devam ediyor. Diğer yıllara göre iklimlerin değişmesiyle Nisan ve Mayıs aylarında yağış olmadı. Bu yağışlara bağlı olarak verim biraz daha düşük. Dönümde 2,5-3 ton arası verim alıyorduk. Bu yıl 1,5-2 tona düştü" diye konuştu. - DENİZLİ