Çekirge'de kaldırımlar genişledi - Son Dakika
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Çekirge'de kaldırımlar genişledi

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en eski yerleşim yerlerinden Çekirge Mahallesi'ndeki kaldırımları vatandaşların daha güvenli kullanabilmeleri için genişletti.

Çekirge'de kaldırımlar genişledi, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en eski yerleşim yerlerinden Çekirge Mahallesi'ndeki kaldırımları vatandaşların daha güvenli kullanabilmeleri için genişletti.


Çekirge Mahallesi Hamam Caddesi üzerinde yayalar ve araçlar için tehlike oluşturan dar kaldırımlar, Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden düzenlendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırımların genişletilmesi için başlattığı çalışmaları kısa sürede tamamladı. Asfalt kesilip cadde daraltılarak kaldırımlar genişletildi. Kaldırım taşlarının döşenip çalışmaların tamamlanmasının ardından, cadde hem yayalar hem de sürücüler için daha güvenli hale getirildi. Aynı zamanda cadde üzerinde yer alan metrük bina yıkılarak, mahallenin nefes alması sağlandı.


Bölgede yapılan çalışmaların özellikle cadde üzerinde dükkanı bulunan esnafı ve mahalle sakinlerini memnun ettiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Çekirge Mahallesi'nde yer alan Hamam Caddesi, yoğun trafiğin olduğu bir bölge. Özellikle 1. Murat İlköğretim Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin daha güvenli bir şekilde okula ulaşabilmeleri için bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Belediye olarak, yaya trafiğinin daha sağlıklı olması adına kaldırımlarımızı ve asfaltımızı yeniledik. Böylece Hamam Caddesi'ni yeniden trafiğe açtık. Şimdi ise 1. Murad Caddesi, 2. Selvili Sokak ve Küplüce Sokak'ta trotuar çalışması yapacağız. Hizmetimizin Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
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