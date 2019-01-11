Çekirgeler, Kabe-i Şerif'e Saldırdıktan Sonra Bu Mucize Oluştu ..!!
25 dakika önce
Kabe, Mekke'de Mescid-i Haram'da yer alan ve İslam dininde en kutsal sayılan camidir.
Kabe, Mekke
'de Mescid-i Haram'da yer alan ve İslam dininde en kutsal sayılan camidir. Kabe, İslam dininin ilk ve en kutsal mekanı olarak kabul edilmektedir. Tüm müslümanlar için bu kadar önemli ve kutsal bir mekan olan Kabe'de özellikle son yıllarda ilginç olaylar yaşanmaktadır. Kimi müslümanlar ise Kabe'de yaşanan bu ilginç olayları Allah'ın bir mucizesi olarak görmektedirler. Gelin bu hem ilginç hem de mucizevi olaylara birlikte bakalım.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:37 Kaynak: Youtube
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