Çekirgelerin un haline getirilerek köpek mamasında kullanımı araştırılıyor - Son Dakika

AYŞE YILDIZ/SERHAT ÇETİNKAYA - Selçuk Üniversitesinde, protein ve mineral açısından zengin olduğu belirtilen çekirgelerin köpek mamasında kullanılması için çalışma başlatıldı.

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma İnal, öğrencisinin tez çalışmasını geliştirerek çekirgelerin köpek mamasında kullanılması için proje hazırladı.

İnal, üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen çalışma için Antalya'da böcek çiftliği bulunan Selami Gökgöl ile irtibata geçti.

Çiftlikte üretilen 40 bin çekirge, laboratuvarda eksi 80 derecede şoklanıp un haline getirildi ve çalışmanın yürütüldüğü üniversitede 20 Golden Retriever cinsi köpeğin mamasında kullanılmaya başlandı.

Bir aylık beslemeden sonra yapılacak tetkiklerle, çekirge ununun köpekler üzerindeki besinsel ve alerjik etkileri araştırılacak.

Prof. Dr. Fatma İnal, AA muhabirine, çekirgenin dünyada insan diyetini geliştirmede kullanılan zengin bir hayvansal protein kaynağı olmasına rağmen köpek mamasında henüz kullanılmadığının tespitiyle çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bir yıl kapsamlı bir çalışma yürüteceklerini belirten İnal, köpeklerin diyetine katılan çekirgenin lezzet, sindirilebilirlik, dışkı kalitesi, mikrobiyota, kan biyokimyası ve bağışık üzerine etkilerini değerlendireceklerini dile getirdi.

"Geleceğimiz için insan besinlerinden üretilen mamalara alternatif olacak"

Çalışmayı fakültenin Araştırma ve Uygulama Çiftliğindeki köpekçilik ünitesinde yürüttüklerini kaydeden İnal, "Avrupa'da hayvan yemi olarak alerjik etkisi düşük olduğundan cırcır, un kurdu gibi farklı böcekler kullanılıyor ancak çekirgelerin köpeklerde kullanılması için bir çalışma yok. Biz de çekirgeleri mama olarak kullanmak için çalışma başlattık. TÜBİTAK'a da başvuracağız." diye konuştu.

İnal, yüzde 70'lik protein değeriyle zengin bir besin kaynağı olan çekirgenin, insanların da tükettiği protein kaynaklarından üretilen köpek mamalarına alternatif olacağına dikkati çekti.

Böceklerin, geleceğin protein kaynakları olarak gösterildiğini anımsatan İnal şöyle konuştu:

"Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 milyar olacağı tahmin ediliyor. Bu nüfusu beslemek için de gıda kaynaklarının yüzde 70 artırılması gerekiyor. Köpekler, kediler, kanatlılar ve balıklar da insanların protein kaynaklarına ortak hayvanlar. Alternatif kaynak arayışları kapsamında protein değeri yüksek böceklerin, hayvan besinlerinde kullanılması için yoğun çalışmalar yürütülüyor. Alerjik etkisi düşük olan çekirgenin bilimsel çalışmamızla köpeklerin sağlığına zararlı etkisi olmadığını ortaya koyarak mevzuattaki değişikliklerle rutin mamalarda kullanılabilmesine imkan doğacak."

"Bazı ülkelerde insan gıdası olarak da kullanılıyor"

Antalya'daki çiftliğinde hamam böceği, cırcır, un kurdu başta olmak üzere 15 çeşit böcek yetiştiren Selami Gökgöl de canlı yem üretimiyle bilimsel çalışmalara da katkı sunduklarını söyledi.

Selçuk Üniversitesinin çalışması için Locusta Migratoria cinsi çekirge yetiştirdiğini belirten Gökgöl, "Özel bir çekirge türü. Bazı ülkelerde insan gıdası olarak da kullanılıyor. 75 gün ömrü var. Protein ve mineral açısından çok zengindir. Çok fazla hareketli olmadığından kolay av haline gelebiliyor." dedi.

Gökgöl, çekirgeleri çiftlikte 15-52 derece sıcaklıkta ürettiklerini, hayvanın gübresini sobalarda yakarak ısıtmada kullandıklarını ifade etti.