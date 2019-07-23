Son Dakika Haberleri: Çekler 'Talih Kuşu'na talip oldu
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Çekler 'Talih Kuşu'na talip oldu

55 dakika önce

Çek Cumhuriyeti merkezli Sazka Group Milli Piyango'nun 10 yıl süreyle işletme hakkı devri ihalesi için teklif verecek.

Çekler 'Talih Kuşu'na talip oldu, System.String[]
Çek Cumhuriyeti merkezli Sazka Group Milli Piyango'nun 10 yıl süreyle işletme hakkı devri ihalesi için teklif verecek.
Çek Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:47 
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