Çekler 'Talih Kuşu'na talip oldu
55 dakika önce
Çek Cumhuriyeti merkezli Sazka Group Milli Piyango'nun 10 yıl süreyle işletme hakkı devri ihalesi için teklif verecek.
Çek Cumhuriyeti
merkezli Sazka Group Milli Piyango'nun 10 yıl süreyle işletme hakkı devri ihalesi için teklif verecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:47
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