Çekmece nükleer araştırma ve eğitim merkezi içindeki ağaçlık alanda yangın (1)
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Küçükçekmece'deki Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.
Küçükçekmece Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:48 Kaynak: DHA
'deki Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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