Son Dakika Haberleri: Çekmece nükleer araştırma ve eğitim merkezi içindeki ağaçlık alanda yangın
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Çekmece nükleer araştırma ve eğitim merkezi içindeki ağaçlık alanda yangın

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Küçükçekmece'deki Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.

Küçükçekmece'deki Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çekmece nükleer araştırma ve eğitim merkezi içindeki ağaçlık alanda yangın

Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:53 Kaynak: DHA
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