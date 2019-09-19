Son Dakika Haberleri: Çekmece nükleer araştırma ve eğitim merkezi yanındaki ağaçlık alanda yangın
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Çekmece nükleer araştırma ve eğitim merkezi yanındaki ağaçlık alanda yangın

41 dakika önce

KÜÇÜKÇEKMECE'deki Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi yanındaki otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı.

Çekmece nükleer araştırma ve eğitim merkezi yanındaki ağaçlık alanda yangın, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE'deki Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi yanındaki otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile Mekanize Piyade Birliği'ne bağlı askerler müdahale etti.

Yangın saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Küçükçekmece Halkalı'da bulunan Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin yanında bulunan kuru otluk ve ağaçlık  alanda başladı.  Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alanın geniş olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahalede yetersiz kaldı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin bahçesine kadar geldi.

Yangının sirayet ettiği güzergahta bulunan araçlar uzaklaştırıldı. Çevre ilçelerden çağırılan takviye itfaiye ekipleri ile birlikte Mekanize Piyade Birliği'ne bağlı askerlerin ortak çalışması ile yaklaşık bir saat sonra yangın tamamen kontrol altına alındı.


- İstanbul
Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:17 Kaynak: DHA
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