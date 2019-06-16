Son Dakika Haberleri: Çekmeköy 1. Kademe Hız Pateni Antrenörlük ve Hakemlik Kursu'na ev sahipliği yaptı
Son Dakika Spor Haber

Çekmeköy 1. Kademe Hız Pateni Antrenörlük ve Hakemlik Kursu'na ev sahipliği yaptı

1 saat önce

Çekmeköy, 1. Kademe Hız Pateni Antrenörlük ve Hakemlik Kursu'na ev sahipliği yaptı.

Çekmeköy 1. Kademe Hız Pateni Antrenörlük ve Hakemlik Kursu'na ev sahipliği yaptı, System.String[]
Çekmeköy, 1. Kademe Hız Pateni Antrenörlük ve Hakemlik Kursu'na ev sahipliği yaptı. Çekmeköy Belediyesi'nin desteği ile gerçekleşen kursa katılan antrenör ve öğretmenlerin eğitimleri ise heyecanlı görüntülere sahne oldu.

Çekmeköy Belediyesi tarafından açılan 1.Kademe Hız Pateni Antrenörlük ve Hakemlik Kursu'nun ilk dersi Ertuğrul Gazi Parkı'nda gerçekleştirildi. Kursa 25 antrenör ve öğretmen katıldı. Tekerlekli Paten Federasyonu'nun katkılarıyla açılan kurs, İran Milli Takım Antrenörü Dünya dördüncüsü Abolfazl Majidi'nin de katılımıyla yapılırken, kursa katılan antrenör ve öğretmenlerin eğitimleri sırasında heyecan veren görüntüler ortaya çıktı.

Kursun koordinatörü Bahadır Örs, yaptığı açıklamada, "Biz bugün burada tekerlikli patenle, hız pateni antrenörlüğü yapmak için toplandık. Üç gündür buradayız. Çekmeköy Belediyesi bize tesisini açtı, kültür merkezini açtı. İran milli takımı antrenörü eşliğinde burada bir eğitim sertifikası programı düzenliyoruz. Burada kursiyerlerimiz var. Kursiyerlerimiz bu sertifikayı almak için ders alıyorlar ve sınav oluyorlar. Başarılı olan kişiler eğitim sertifikasını almaya hak kazanıyorlar. Bu kursa 24 kişi katıldı" dedi.

İran Milli Takım Antrenörü Abolfazl Majidi ise, "Bu kursta arkadaşlar birinci kademe hız pateni antrenörlüğü nasıl yapılıyor, onun derslerini alıyorlar. Burada olan arkadaşlar kendileri hoca, antrenörler. Hız pateni antrenörlüğünü nasıl yapıyoruz, onun tekniklerini kolayca öğreniyoruz" şeklinde konuştu.

Paten konusunda bir hayli mesafe kat ettiklerini ifade eden Türkiye Kaykay Federasyonu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Saim Adanur da, "Gençler çok heyecanlı. Çok hevesli. Yeni bir spor. Herkes futbol, basketbol diyor ama onlar da artık bıkkınlık vermeye başladı. Yeni sporlara ilgi fazla, gençler yetenekli. Biz de onlara ağabeylik yapmaya çalışıyoruz. Onlara güzel bir gelecek hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Öte yandan zorlu eğitimde heyecan dolu anlar yaşandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:02 Kaynak: İHA
İran, Çekmeköy, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi! Fenerbahçe'nin efsane ismi Ogün Altıparmak'ın oğlu Fenerbahçe'den ihraç edildi Fenerbahçe Kongresi'nde "Her şey çok güzel olacak" sesleri Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 20:05:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekmeköy 1. Kademe Hız Pateni Antrenörlük ve Hakemlik Kursu'na ev sahipliği yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]