Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Dünya Şampiyonu Büşra Işıldar'ı ağırladı - Son Dakika

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Dünya Şampiyonu Büşra Işıldar'ı ağırladı

27.04.2021 13:45
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Dünya Şampiyonu Büşra Işıldar'ı ağırladı, System.String[]

Türkiye şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 81 kiloda Dünya Şampiyonu olarak tüm yurdu sevince boğan Milli Boksör Büşra Işıldar'a 30 bin liralık hediye çekini ve plaketini Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz takdim etti.

Türkiye şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 81 kiloda Dünya Şampiyonu olarak tüm yurdu sevince boğan Milli Boksör Büşra Işıldar'a 30 bin liralık hediye çekini ve plaketini Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz takdim etti.

Çekmeköy Belediyesi, Türkiye şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonluğu alarak tüm dünyada adından söz ettiren Milli Sporcu Büşra Işıldar'ı ağırladı. Gerçekleştirilen programa katılım sağlayan Başkan Ahmet Poyraz, milli sporcuya pandemi kuralları dahilinde gerçekleştirilen etkinlikte 30 Bin Türk Lirası değerindeki hediye çeki ile plaketini takdim etti.

"Sporcu kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız"

Sporcuya verilen desteklerin aralıksız devam edeceğini belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Öncelikle Büşra'yı tebrik ediyoruz. Gerçekten öncesinde de hem Türkiye şampiyonlukları, Avrupa şampiyonluğu ve son olarak seksen bir kiloda dünya şampiyonluğunu kazandı. Çekmeköy adına kendisine her zaman olduğu gibi yine müteşekkiriz. İnşallah bundan sonra da çok daha güzel başarılara imza atacak. Biz de Çekmeköy Belediyesi olarak bu tarz sporcularımızı dünya çapında etkinlik yapacak, dünyada başarılar imzalatacak sporcularımızı bundan önce de çok destekledik. Bundan sonra da inşallah yetişmeleri için daha genç kardeşlerimizi gelecekte bayrağımızı göklere çekmek için yapacakları her türlü gayretlerinde onların yanında olacağız. Ben tekrar Büşra kardeşimize sizler adına sizler huzurunda çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bayrağımızı dünyada taşıyor olmak gurur verici"

Milli boksör Büşra Işıldar ise, "Ben altı senedir boks yapıyorum, üç senedir Avrupa şampiyonuyum. Çekmeköy Spor Kulübü öğrencisiyim. Biz bir buçuk iki aydır evimizden uzak milli takım kampında antrenmanlarımıza devam ediyorduk. Bu pandemi dolayısıyla girdi. Ama biz bu dünya şampiyonasına gözümüzü dikmiştik yani bekliyorduk böyle bir şey. Pandemi vardı ama ben hocam eşliğinde antrenmanlarıma evde de devam ettim. On beş günlük bir maç sürdü bir ay kampımızdan sonra Polonya'da. Orada üç maç yaptım, üç rakımda beş sıfır yenerek dünya şampiyonu oldum. Bayrağımızı gururlandırdım ve çok mutlu oldum" dedi. - İSTANBUL

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Dünya Şampiyonu Büşra Işıldar'ı ağırladı
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Dünya Şampiyonu Büşra Işıldar'ı ağırladı
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Dünya Şampiyonu Büşra Işıldar'ı ağırladı
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Dünya Şampiyonu Büşra Işıldar'ı ağırladı
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Dünya Şampiyonu Büşra Işıldar'ı ağırladı
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Dünya Şampiyonu Büşra Işıldar'ı ağırladı

Ahmet Poyraz, Türkiye, Milli, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Dünya Şampiyonu Büşra Işıldar'ı ağırladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum
Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi         
13:52
Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi         
12:55
Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş         
12:47
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak 17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak         
12:16
81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti         
11:41
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz         
11:23
Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı         
10:45
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 14:49:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Dünya Şampiyonu Büşra Işıldar'ı ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement