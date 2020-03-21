Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz'dan İBB Sözcüsü Ongun'a sert tepki - Son Dakika
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Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz'dan İBB Sözcüsü Ongun'a sert tepki

6 saat önce

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, sosyal medyada paylaştığı videoyla bazı iddialarda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun'a tepki göstererek, "Böyle bir iftira ile gündemi meşgul etmekten hiç çekinmeyen İBB Sözcüsü Murat Ongun adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem...

Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz'dan İBB Sözcüsü Ongun'a sert tepki, System.String[]

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, sosyal medyada paylaştığı videoyla bazı iddialarda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun'a tepki göstererek, "Böyle bir iftira ile gündemi meşgul etmekten hiç çekinmeyen İBB Sözcüsü Murat Ongun adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurumumuzdan, mesai arkadaşlarımdan ve kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz" dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun bugün sosyal medya hesabından bir video paylaşmış ve bazı suçlamalarda bulunmuştu. İBB Sözcüsü Ongun'un bu iddialarına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yazılı bir açıklama yaparak İBB Sözcüsü Ongun'a sert tepki gösterdi.


Başkan Poyraz, bütün dünya insan sağlığı için seferber olmuşken, siyasi hırslarını bir kenara koyamamış kişilerin ortaya attığı yalan ile ilgili, gecesini gündüzüne katarak çalışan mesai arkadaşları adına açıklama yapmaktan utanç ve üzüntü duyduğunu söyleyerek, "Mevsimlerin zor koşulları altında, her daim görevlerinin başında olan ve Çekmeköy ailemiz uykudayken bile çalışarak, sabah uyandıklarında temiz sokaklarda güne başlamalarını sağlayan, belediyemizin en çok ter döken bölümlerinin başında gelen ve her konuşmamda ilk sırada teşekkür ettiğim, temizlik görevlilerimizle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Mesai arkadaşlarım arasında ekmeğine ihanet edecek bu tarz insanların olduğuna hiç ihtimal veremedik. "Beşerdir şaşar, oldu mu acaba?" diye hiç tereddüt etmedik. Hukukta iddia sahibi iddiasını kanıtlamak zorunda olsa da görüntülerle oluşturulan algı oyunu sonrasında, çamur at izi kalsın anlayışına mahal vermemek için ne yazık ki masumiyetimizi ispatlamak zorunda kaldık" dedi.


"Görüntülerdeki kişinin Çekmeköy Belediyesi personeli olmadığını altını çizerek ifade etmek istiyoruzg


"Öncelikle görüntülerdeki kişinin Çekmeköy Belediyesi personeli olmadığını altını çizerek ifade etmek istiyoruz" diyen Poyraz, "Çekmeköy Belediyesi temizlik personeli olarak görev yapan mesai arkadaşlarımız gri-kırmızı zeminli ve üzerinde belediye logomuzun olduğu kıyafetler giymektedir. Bizim personel kıyafetlerimizin içinde sarı bölüm barındıran bir kıyafet çeşidi yoktur. İkinci olarak metroların içi, giriş ve çıkışları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğu için o bölgede bizim arkadaşlarımızın bulunması söz konusu değildir. Paylaşımı yapan yetkililerin, kendi personellerinin giydikleri kıyafetleri bilmediklerini düşünmek istemedik ve işin içinde başka bir iş mi var acaba diye araştırma yapmak zorunda kaldık. Yaptığımız araştırmalarda bütün veriler, görüntülerdeki kişinin İBB personeli olduğunu işaret ediyor. Elde ettiğimiz görüntülerde bu çalışan kişinin işine olan saygısı, çalışmalarını titizlikle yaptığı açık şekilde görülmektedir; fotoğrafları da büyük ihtimalle amirlerini bilgilendirmek amaçlı whatsapp grubundan paylaşmak için çekmektedir" diye konuştu.


"Bu trajikomik durumu en iyi ihtimalle, işleyişi bilmeyen basiretsiz yetkililerin rutin bir çalışma sistemini yanlış anlayarak siyasete alet etmek istemeleri ya da toplumsal acılar yaşanırken bazı kişiler için tatil rehaveti içinde olmanın bir alışkanlık halini aldığı şeklinde yorumluyoruz" diyen Başkan Poyraz, Elimizdeki görüntülerin başını, sonunu keserek, İBB logosunun gözükmemesine dikkat ederek böyle bir algı oluşturulmasının planlanmış bir iftira olduğunu düşünmek istemiyoruz.


Hayatımın her döneminde siyaseti insana hizmet için yapmaya çalıştığıma, kimseyi hiçbir sebepten dolayı ayırmadığıma 11 yıldır hizmet ettiğim Çekmeköy ailem, üç kez bu görevi bana vererek şahitlik etmektedir. Her zaman temiz siyaseti savunmama rağmen, insanlarımızın can sağlığı derdine düştüğü bu dönemde bu tür bir konu ile gündeme gelmekten kendi adıma utanç duyuyorum" şeklinde konuştu.


"Kurumumuzdan, mesai arkadaşlarımdan ve kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz"


Başkan Poyraz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan özür beklediğini söyleyerek şunları kaydetti:


"Bu süreçte, sağlık çalışanlarının ardından gecesini gündüzüne katarak en çok ter döken çalışanlar grubuna giren, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürüten mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha kamuoyunun huzurunda çok teşekkür ediyor, içine çekildikleri bu durum için kendi adıma özür diliyorum. Görüntülerdeki ekmek parası için canla başla çalışan İBB çalışanının akıbetinin de kamuoyu vicdanı tarafından yakından takip edileceğini umuyorum. Bizi trollükle suçlayan, böyle bir iftira ile gündemi meşgul etmekten hiç çekinmeyen İBB Sözcüsü Murat Ongun adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; kurumumuzdan, mesai arkadaşlarımdan ve kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz." - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Ongun, İstanbul, Çekmeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:02 Kaynak: İHA

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