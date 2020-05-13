Çekmeköy Belediyesi, Hemşireler Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı - Son Dakika

İçerisinde kolonya, maske ve dezenfektan bulunan çantaları alan hemşire ve sağlık çalışanları kendilerini unutmayan Çekmeköy Belediyesine teşekkür etti. - İSTANBUL

Belediye ekipleri, Çekmeköy Devlet Hastanesinde görev yapan hemşirelere ve sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler ve menekşe dağıttı. Hediyeleri dağıtan belediye personelleri Başkan Ahmet Poyraz 'ın selamını iletti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel

Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı

Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı