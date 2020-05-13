Çekmeköy Belediyesi, Hemşireler Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı - Son Dakika

Çekmeköy Belediyesi, Hemşireler Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi Hemşireler Günü nedeniyle sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşireler ile sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler dağıttı.

Belediye ekipleri Çekmeköy Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşireler ve sağlık çalışanlarına hediyenin yanı sıra menekşe de verdi. Hediyeleri dağıtan belediye personelleri Başkan Ahmet Poyraz'ın selamını iletti.

İçerisinde kolonya, maske ve dezenfektan bulunan çantaları alan hemşire ve sağlık çalışanları kendilerini unutmayan Çekmeköy Belediyesi'ne teşekkür etti.