Çekmeköy Belediyesince "Bir Devir Üç Veli" eseri yayımlandı - Son Dakika

Prof. Dr. Haşim Şahin tarafından kaleme alınan ve Çekmeköy Belediyesi tarafından yayınlanan "Bir Devir Üç Veli" adlı eser, 13. yüzyılda Anadolu'da yaşayan üç büyük ismi anlatıyor.

Ahi Evren, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin yaşadığı döneme ait pek çok bilinmeyeni ele alan eser, bu önemli şahsiyetlerin düşünce dünyasını, kimliklerini ve oluşturmaya çalıştıkları medeniyet tasavvurunu okuyucuya sunuyor.

AA muhabirine esere ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Haşim Şahin, Moğol İstilası'nın İslam dünyasında tahribat oluşturduğunu ifade ederek, " Orta Asya'nın kadim kültür havzalarında biriken ilmi tecrübeyi Anadolu'ya taşıyan pek çok mutasavvıf ve alim, Anadolu'nun kültürel açıdan zenginleşmesini sağladı." dedi.

Şahin, "Bir Devir Üç Veli" eserinin Ahi Evren, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin hayatlarını, temsil ettikleri tasavvuf düşüncesini, sahip oldukları düşünce dünyalarını ve yaşadıkları devirde meydana getirdikleri tesirleri ana hatlarıyla ele aldığını söyledi.

Anadolu'da 13. yüzyılda yaşamış üç şahsiyetin de kanaat önderi statüsüne yükseldiğinin altını çizen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eserin hazırlanması sırasında bu büyük mutasavvıfların yazdıkları eserler incelenip sahip oldukları fikirler değerlendirilerek topluma verdikleri mesajların anlatılmasına gayret ettik. İlk bölümde Ahi Evren'in ahilik teşkilatının kurulmasındaki rolü, ikinci kısımda Hacı Bektaşı Veli'nin hayatı, eserleri, tarikatı ve düşünce dünyasını, üçüncü kısımda ise Yunus Emre'nin hayatı, tarikat geleneği, düşünce dünyasını değerlendirdik. Kitabı her kesimin anlayabilmesini mümkün kılmak için akademik üsluptan arındırdık. Eser, bu üç şahsiyetin anlaşılması bakımından okuyucuya büyük katkı sağlayacak niteliktedir."???????

Çekmeköy Belediyesi Kültür Yayınları tarafından ayrıca Dr. Şakir Turan ve yazar Hüseyin Sarı'nın kaleme aldığı "Tarih-i Ayasofya-i Kebir", Doç. Dr. Arif Kolay'ın " İstanbul'un Yaşam Pınarı Çekmeköy" ve genç yazarların hikayelerinin yer aldığı "Açık Fikir Harmanı" eserleri de kitapseverlerin beğenisine sunuldu.