Çekmeköy Belediyesinden araç ihalesi yayınları hakkında açıklama - Son Dakika

Çekmeköy Belediyesinden araç ihalesi yayınları hakkında açıklama

Çekmeköy Belediyesinden araç kiralama ihalesi ile ilgili basın kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Çekmeköy Belediyesinden araç kiralama ihalesi ile ilgili basın kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

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Çekmeköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında, 'tamamen yasalara uygun bir şekilde, hiçbir ihlal ve müdahalenin olmadığı Çekmeköy Belediyesi Araç İhalesi' çarpıtılarak, gerçeklerle alakası olmayan, yayıncılık ilkeleri ve yasalara açıkça aykırı yorumlarla haberleştirilerek, bir kamu kurumu olan Çekmeköy Belediye Başkanlığının itibarına gölge düşürülmek istenmektedir. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden şeffaf bir şekilde yapılan ihalede, 'ihaleyi kaybeden tarafların, devletin belirlediği ve tüm başvurular için istisnasız olmazsa olmaz evrakları hazırlamadığı, bu yüzden sadece teklif vererek isimlerini kayıtlara geçirdiği ama ihaleyi yasal olarak alamadıkları, bu nedenle bu firmaların yasal olarak itiraz hakları olmasına ve belediyenin bu süreci sonuna kadar beklemesine rağmen bu haklarını kullanmadıkları', gibi gerçeklere yapılan haberlerde yer verilmemiştir. İhalenin sadece sonucunu alarak gerçekleri çarpıtan bu kişi ve kurumlar, cevap hakkı doğmasına rağmen Çekmeköy Belediyesine söz hakkı vermemiştir. Kamu menfaatini gözetmek konusunda 3 dönemdir hassasiyetle çalışan Çekmeköy Belediye Başkanlığı, gerçek dışı haberler karşısında yasal haklarını kullanmaktadır ve kullanmaya devam edecektir. Gerçek dışı haber yapan medya kuruluşlarına ve kişilere gönderilen tekzip metnini kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Çekmeköy, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 22:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekmeköy Belediyesinden araç ihalesi yayınları hakkında açıklama - Son Dakika
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