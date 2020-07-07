ÇEKMEKÖY'DE 15 DÖNÜMLÜK ORMAN KÜL OLDU - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'DE 15 DÖNÜMLÜK ORMAN KÜL OLDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHAÇekmeköy Reşadiye Mesire Alanı yakında yaklaşık 15 dönümlük ormanda yangın çıktı.

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Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Çekmeköy Reşadiye Mesire Alanı yakında yaklaşık 15 dönümlük ormanda yangın çıktı. İtfiaye ekipleri yangını yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için ekiplerin çalışması sürüyor.

Alemdağ Mahallesi Reşadiye Mesire Alanı yakında saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ormanın bir kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Orman yangına itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı araçları yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat içerisinde yangını kontrol altına alarak söndürdü.

VATANDAŞ İDDASI

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Olay yeri inceleme ekiplerin delil araştırması yaptı. Bir vatandaşın iddiasına göre, bir bisikletli kişi tarafından ormanı yakıldığı polis ekiplerine ifade verirken ormanın giriş ve çıkışlarındaki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü

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-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Polis ve Jandarma ekipleri

-Olay Yeri İnceleme Ekiplerin delil araştırması

-Yanan ormanlık alandan detaylar

-Genel ve detaylar


Reşadiye, İstanbul, Çekmeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DE 15 DÖNÜMLÜK ORMAN KÜL OLDU - Son Dakika
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