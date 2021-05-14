Çekmeköy'de 200 araçlık konvoyla Filistin'e yönelik İsrail saldırısı protesto edildi - Son Dakika

Çekmeköy'de, İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek vermek amacıyla 200 araçlık konvoy oluşturuldu.

Çekmeköy Kaymakamlığı, Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Family Garaj grubu üyelerinin oluşturdukları konvoyda sürücüler, araçlarına Türk ve Filistin bayrakları astı. İlçede servis yapan motor kuryeler de konvoya katıldı.

Çekmeköy Madenler Meydanı'nda toplanan gruptakiler, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

İsrail aleyhine sloganlar atan grup üyelerinin protestoda sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edildiği gözlendi. Daha sonra araçlarına binen grup üyeleri, Çekmeköy sokaklarında tur attı. Konvoya çevredeki vatandaşlar da destek verdi.