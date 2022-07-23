Çekmeköy'de 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika
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Çekmeköy'de 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

23.07.2022 10:03
Çekmeköy'de 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul Çekmeköy'de 2 hafriyat kamyonu ile bir otomobilin karıştığı kaza nedeniyle Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Çekmeköy'de 2 hafriyat kamyonu ile bir otomobilin karıştığı kaza nedeniyle Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Şile yolunda seyreden Ömer Dağ idaresindeki 34 BIF 319 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 JC 3406 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza yapan araçların arkasında seyreden Sancar Öztoprak'ın kullandığı 34 GBC 61 plakalı hafriyat kamyonu da Dağ'ın kullandığı otomobile çarptı.

Zincirleme kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, Şile istikametinde oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

YORUMLAR
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Şile'de hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 4 kadın yaralandı Şile'de hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 4 kadın yaralandı
Kaynak: AA

İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika
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