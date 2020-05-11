Çekmeköy'de 30 bin kaçak medikal maske ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul Çekmeköy'de, yeni tip Korona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında bir depoya yapılan baskında 30 bin adet kaçak medikal maske ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip Covid-19 salgınını önleme çalışmaları kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesinde bulunan bir iş yerinde medikal maske depolandığı yönünde bilgi alan emniyet ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler üzerine dün akşam saatlerinde söz konusu depoya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 12 koli içinde, ne zaman üretilip depolandığı henüz bilinmeyen 30 bin medikal maske ele geçirildi.

Maskelerin herhangi bir izin almadan üretildiği belirlendi. Söz konusu iş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, el konulan maskelerin polis tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

(İHA)