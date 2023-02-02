Çekmeköy'de 4 öğrenciye yönelik cinsel istismar davası - Son Dakika
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Çekmeköy'de 4 öğrenciye yönelik cinsel istismar davası

02.02.2023 13:07
Çekmeköy'de 4 öğrenciye yönelik cinsel istismar davası

İstanbul Çekmeköy'de İngilizce öğretmenliği yaptığı özel okulda 4 öğrencisine yönelik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan E.S'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İstanbul Çekmeköy'de İngilizce öğretmenliği yaptığı özel okulda 4 öğrencisine yönelik cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan E.S'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.S. katıldı. Mağdur H.B.D'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanığın, asansörün yanına çağırdığı mağdur T.K'nin elini tutarak vücuduna dokundurttuğu, odasına çağırdığı diğer mağdur H.B.D'ye de fiziksel temasta bulunduğu aktarıldı.

Sanığın, mağdur E.Ö.B'ye ise internetten cinsel içerikli video izlettiği, mağdur E.K'den de çıplak fotoğraflarını çekmesini istediği kaydedilen mütalaada, E.S. hakkında 4 çocuğa yönelik "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "müstehcenlik" suçlarından toplamda 62 yıldan 173 yıla kadar hapis cezası istendi.

Duruşmada söz alan tutuklu E.S, mütalaayı kabul etmediğini belirtti.

Sanık E.S, "Öğrencilere başarı odaklı yaklaşmak istedim. 4 yıldır yılın öğretmeni seçildim. Kendileriyle ilişkim yanlış anlaşıldı. Suç işleme kastım yoktur. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Nisan'a erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çekmeköy'de bir özel okulda öğretmen olarak çalışan E.S'nin, 2021-2022 arasında 4 öğrencisine yönelik cinsel istismarda bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, 24 Şubat 2022'de tutuklanan sanığın 4 çocuğa yönelik "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "müstehcenlik" suçlarından toplamda 62 yıldan 173 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de 4 öğrenciye yönelik cinsel istismar davası - Son Dakika

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