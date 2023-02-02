Sanığın, mağdur E.Ö.B'ye ise internetten cinsel içerikli video izlettiği, mağdur E.K'den de çıplak fotoğraflarını çekmesini istediği kaydedilen mütalaada, E.S. hakkında 4 çocuğa yönelik "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "müstehcenlik" suçlarından toplamda 62 yıldan 173 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çekmeköy'de 4 öğrenciye yönelik cinsel istismar davası - Son Dakika

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