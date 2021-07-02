Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüyle irtibatlı oldukları ve 2017'de işlenen bir cinayetle bağlantıları ortaya çıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında avukat A.S'nin de bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 10 şüpheliden 5'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, diğer şüpheliler avukat A.S. ile B.B, M.Y, O.B. ve Y.Ç'yi ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden B.B. ve O.B'nin "kasten öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarını işlediklerine dair HTS kayıtları bulunduğu, olay yerinde hayatın olağan akışına karşı aykırı şekilde bulundukları, Sedat Peker ile görüntü kayıtlarının olduğu gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar verdi.

Hakimlik, diğer şüpheliler avukat A.S, M.Y. ve Y.Ç'nin de "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.

Şüpheliler Sedat Peker'den talimat almadıklarını iddia etti

Şüphelilerden avukat A.S'nin hakimlikteki ifadesinde, kasten öldürme olayının gerçekleştiği tarihte kendisinin Kuşadası'nda olduğunu öne sürerek, "Sedat Peker'i müvekkilim olması nedeniyle tanırım. Ben kendisinden herhangi bir şekilde emir ve talimat almadım. Kendisinin birçok davasına avukatı olarak katılmışımdır. Hiçbir şekilde üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Şüpheli B.B de, suçsuz olduğunu savunarak, "Sedat Peker ile ilişkim herkes gibi normal vatandaş ilişkisidir. Mitinglerine katılıyordum. Bazen evine meyve götürüyordum. Kendisi ile başka bir irtibatım yoktur. Reis Sedat Peker'den hiçbir şekilde talimat almadım." şeklinde beyanda bulundu.

Şüpheli M.Y. de, Sedat Peker ile 2019 yılında ünlü olması sebebiyle tanıştığını, başka bir irtibatı olmadığını, tutuksuz yargılanmak istediğini kaydetti.

Şüpheli O.B. de, olay günü araçla Çekmeköy'e geçtiklerini, araçta bulunan şüphelilerden B.B'nin araçtan inerek yoluna yürüyerek devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"3-4 dakika sonra silah sesleri duyduk. Ben ne oluyor diye araçta bulunan U. isimli kişiye sorduğumda 'ben sana daha sonra anlatırım' dedi. Otele geçtiğimizde olayı anlattı. 'Sen bu kişileri bilmiyorsun. Ailen ve çocukların var. Kimseye anlatma arkasında Sedat Peker var' dedi. U. otelde bana normalde Cahit Çetin'i öldürmeyeceklerini, video çekip atacaklarını fakat olayın farklı geliştiğini söyledi. Ben Sedat Peker'i U. vasıtasıyla restoranların çıkışına giderek fotoğraf çektirmemden tanırım."

Şüpheli Y.Ç. ise Sedat Peker'i sadece televizyonda gördüğünü, kendisi ile hiç yüz yüze gelmediğini savunarak, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Olay

Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırıya uğrayan Cahit Çetin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çetin'in öldürülmesiyle ilgili 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Haziran'da İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Sedat Peker ile bağlantılı ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 10 kişi yakalanmıştı.

Firari 3 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.