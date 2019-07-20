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ÇEKMEKÖY'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN

51 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAÇekmeköy'de beş katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ali Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Çekmeköy'de beş katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Olay saat 17.00 sıralarında Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan beş katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre daireden birden alevler yükselmeye başladı. Yangın nedeniyle evde iki çocuk ile anne mahsur kaldı. Yangını fark eden vatandaşlar o sırada evde bulunan iki çocuğu kurtarırken anne de kendi imkanlarıyla evden çıkarak kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.
ÇEKMEKÖY'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN
Çekmeköy, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:08 Kaynak: DHA
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