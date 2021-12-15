Çekmeköy'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

ÇEKMEKÖY Mimarsinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Mahalle sakinleri sokağa dökülüp yangını seyretti.

Yangın, saat 04.30'da Çekmeköy, Mimarsinan Mahallesi Petek Sokak üzerinde bulunan beş katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beş katlı binanın çatısında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin yangını fark etmesi üzerine binada yaşayanlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan çatı itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Mahalle sakinleri ise sokağa dökülüp yangını seyretti.

Mahalle sakini Turan Keser, "Ben seslere uyandım. 'Ambulans gelecek mi?, Kimse yok mu?' diye bağırıyordu bir hanımefendi. Birkaç beyefendi vardı. Yanan binadan çıkıyorlardı. Ben birisi rahatsızlandı sandım ama daha sonra çıktım, baktım yukarısı resmen yanıyordu. Çatı komple yanıyordu. Git gide çoğalmaya başlamıştı. Ondan sonra itfaiye ve ambulansa haber vermişler. İtfaiye gelip hemen müdahale etti. En üst katta birileri var diyorlardı ama kimse bilmiyordu dairede olup olmadıklarını. Şu anda yangın söndürüldü. Kısa sürdü açıkçası. Bir patlama oldu ama patlamanın nereden geldiği belli değil. Çünkü camlar falan duruyor. İçeride bir patlama oldu ya da çatı katında. Herhangi bir tahribat vermedi. Ne olduğunu bizde bilmiyoruz. Kimse bilmiyor." şeklinde konuştu.