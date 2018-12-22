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Çekmeköy'de 6'ncısı Gece, Orman ve Spor Partisi Start Aldı

5 saat önce

Çekmeköy'de 6'ncısı gece, orman ve spor partisi start aldıİSTANBUL - Çekmeköy'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen gece, orman ve spor partisi'nde sağlıklı yaşam için yüzlerce sporcu bir araya geldi.

Çekmeköy'de 6'ncısı gece, orman ve spor partisi start aldı

İSTANBUL - Çekmeköy'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen gece, orman ve spor partisi'nde sağlıklı yaşam için yüzlerce sporcu bir araya geldi. Taşdelen Ormanında koşarak ya da pedal çevirerek gece boyunca 45 kilometre spor yapacak yarışmacılar için akşam saatlerinde start verildi.
Çekmeköy Belediyesi ve Uzun Etap tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen Gece, Orman ve Spor Partisinde geceyi gündüze çevirmek isteyen sporcular Taşdelen Ormanında bir araya geldi. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinlikte geceyi koşarak ya da pedal çevirerek 45 kilometre yol kat edecek olan yüzlerce sporcu soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi. Zorlu etap öncesinde yarışmacılar start alanında düzenlenen etkinliklerle doyasıyla eğlendi. Düzenlenen eğlencelerin ardından start çizgisinde toplanan yarışmacılar Çekmeköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Kılıç'ın verdiği startla zorlu yarışma başladı.
Yarışmalarla ilgili sporculara başarılar dileyerek düşüncelerini aktaran Çekmeköy Belediyesi Spor İşleri Müdürü Doğan Karakaya, "Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz'ın destekleriyle yapmış olduğumuz en uzun gece yarışının gördüğünüz gibi muhteşem bir katılımla devam ediyor. Startı biraz önce verdik bisikletliler için, biraz sonra da maratonu koşacağız. 4 dalla yarışlarımız başlayacak" dedi.
Akşam saat 21.00'da başlayan yarışma sabah saat 08.00'a kadar devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:57 Kaynak: İHA

Taşdelen, Çekmeköy, Spor
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