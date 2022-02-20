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Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

20.02.2022 19:31

Son dakika gündem haberi: ÇEKMEKÖY'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

ÇEKMEKÖY'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Nişantepe mevkii Şile otoyolunda meydana geldi. Ümraniye istikametinde 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada iki kişi yaralanırken, bir araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza sonrası yanan 34 CZZ 631 plakalı araca müdahale ederek söndürdü.

SAĞLIK EKİPLERİNE ANNESİNİ SORDU

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan Meryem ve annesi Fatma Çalışkan'ı ambulanslarla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumu iyi olduğunu öğrenildi. Öte yandan, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralı Meryem Çalışkan'ın annesinin durumunu sürekli sorduğu görüldü.

Kaza nedeniyle Şile otoyolu Ümraniye istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Trafik polislerinin kaza yerindeki çalışmaları sonrası araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Kadir Mavi Trafik yavaşlamıştı. Arkadan bir ses duydum. Bir kaç saniye sonra hızlı bir şekilde bize araç vurdu. Araçtan indiğim de bir otomobil yanıyordu. Dumanlar çıkıyordu. Arkamızdaki otomobilde iki kadın yaralıydı dedi.

Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

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Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI Tıra arkadan çarpan kamyonda sıkışan şoförü itfaiye kurtardı Tıra arkadan çarpan kamyonda sıkışan şoförü itfaiye kurtardı Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İtfaiye, Tragger, Şile, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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