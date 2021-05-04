Çekmeköy'de aniden duran kamyonetin kasasındaki demirler otomobile saplandı - Son Dakika

Çekmeköy'de aniden duran kamyonetin kasasındaki demirler otomobile saplandı
04.05.2021 12:15
Çekmeköy'de kasasında demir çubuklar taşıyan kamyonet aniden fren yapınca, kasadan fırlayan demir çubuklar önde duran otomobile adeta ok gibi saplandı.
Çekmeköy'de kasasında demir çubuklar taşıyan kamyonet aniden fren yapınca, kasadan fırlayan demir çubuklar önde duran otomobile adeta ok gibi saplandı. Şans eseri kimsenin zarar görmediği kazada otomobilde hasar oluştu.
Çekmeköy'de geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre kasasında demir çubuklar ile ilerleyen bir kamyonetin sürücüsü aniden frene bastı. Kamyonetin bir anda durmasıyla kasada bağlanmamış halde bulunan demir çubuklar öne doğru fırladı. Demir çubuklar kamyonetin önünde duran otomobilin arka camında içeri adeta ok gibi saplandı. Faciadan dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
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