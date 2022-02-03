Çekmeköy'de apartman bahçesinin kapısının çalındığı anlar kamerada - Son Dakika

Çekmeköy'de bir apartmanın bahçesinin duvarında bulunan demir kapıyı gözüne kestiren hırsız, çevrede kimsenin olmadığını anlayınca harekete geçti. Şüpheli şahıs apartman bahçesinin demir kapısını yerinden sökerek saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızlık anları ve hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Kamyonet ile sokağa gelen hırsız, önce çöpleri karıştırdı, bir şey bulamayınca apartmanın bahçesindeki duvarda bulunan demir kapıyı saniyeler içinde yerinden sökerek çaldı. Kapıyı yerinde göremeyen apartman görevlileri, güvenlik kameralarını izleyince hırsızın rahat tavırlarını hayretle karşılandı.

"Elini kolunu sallayarak demir kapıyı söküp götürüyorlar"

Apartman Yöneticisi Mustafa Kaya," Ben gece nöbetten geldiğimde kapının yerinde olmadığını gördüm. Hemen eve çıkıp güvenlik kamerasına baktım. Gece saatlerinde olay gerçekleşmiş çok rahat bir şekilde ellerini kollarını sallayarak gelip kapıyı söküp geldikleri kamyonun arkasına atarak gidiyorlar. Öncesinde gelip bir çalışma yapmış sanki kameralar çekmesin diye kafasını kapatıyor. Elini kolunu sallayarak buradan demir kapıyı söküp götürüyorlar. Biz şikayetçi olduk yakalandılar, savcılıkta kapıyı tanımadıkları birine sattıklarını söylemişler. O kişiye kaç paraya sattıklarını bilmiyorum. Ama bizi bin 250 lira zarara soktular. Yeni kapı yaptırıyorum ustalara tembihledim bu kapıyı çalınması zor olsun diye, o şekilde yapacaklar "dedi.

Öte yandan demir kapı hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheli şahıs apartman bahçesinin duvarındaki demir kapıyı yerinden söküp çalıyor. Ardından kapıyı kamyonetine atıyor. - İSTANBUL