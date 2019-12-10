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ÇEKMEKÖY'DE ARA SOKAKLARDA ŞÜPHELİ ARAÇ KOVALAMACASI KAMERADA
6 saat önce
Çekmeköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin aracıyla polis arasında kovalamaca yaşandı.
Çekmeköy Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:29 Kaynak: DHA
'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin aracıyla polis arasında kovalamaca yaşandı. Ara sokaklarda yaşanan kovalamacada polis otosu başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada 1 polis memuru yaralanırken, şüpheli otomobil kaçtı.
Olay Çamlık
Mahallesi Parsel Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis
ekipleri Şile
Yolu üzerinde içinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüpheliler ile polis arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca bir süre ara sokaklarda devam etti. Kovalamaca sırasında polis otosu, sokakta 34CFH 450 plakalı başka bir araç ile çarpıştı. Kazada 1 polis memuru hafif şeklide yaralandı. Kaza sonrası şüpheli araç izini kaybettirerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
KOVALAMACA KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde polis şüpheli aracı ara sokakta kovaladığı görülüyor. Kazaya karışan araç sürücüsü Mehmet Ali Şahin "Polis bir aracı kovalıyordu. Kovalamaca sırasında polis bana çarptı. Bizde bir şey yok ama polis arkadaş yaralandı" diye konuştu.
- İstanbul
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