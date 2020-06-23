Çekmeköy'de arabalı sinema gecesi - Son Dakika

Çekmeköy'de korona virüs sürecinde vatandaşların güzel vakit geçirebilmesi için arabalı sinema günleri düzenlendi. Açık hava sinemasında arabalarında oturan vatandaşlar hem patlamış mısırlarını yedi hem de filmin keyfini çıkardı. Arabalı sinema gecesi havadan görüntülendi.



Çekmeköy Belediyesi, pandemi dolayısıyla 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar için yeni normalleşme süreci ile birlikte kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye başladı. Çekmeköy'de Ulus Pazar Alanı'nda gerçekleşen nostaljik sinema gecesine ilgi oldukça yoğundu. Film gösterimi öncesi sinemaya gelen vatandaşlara mısır, çikolata ve su ikram edildi. Arabalı sinema gecesine ise klasik otomobiller damga vurdu. Öte yandan, arabalı sinema gecesi havadan görüntülendi.



Ailesiyle filmi seyreden bir vatandaş, "Bize bu imkanı sağladığı için Çekmeköy Belediyesine teşekkür ederiz. Bu zor günlerde bizi mutlu etti. Film de çok güzel. Ailemizle severek izliyoruz"dedi.



Çocuğuyla beraber sinemaya gelen bir kişi, "Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu aktivitelerin de devamını bekliyoruz çok güzel bir şey" diye konuştu.



Filmi izlemeye gelen başka bir vatandaş ise "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Benim buraya ilk gelişim. Filmi daha önce de izlemiştim ama burada izlemek daha keyifli" dedi. - İSTANBUL