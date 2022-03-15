ÇEKMEKÖY'DE ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

ÇEKMEKÖY'DE ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

15.03.2022 08:51

ÇEKMEKÖY, Şile Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir aracın motor bölümünde yangın çıktı.

ÇEKMEKÖY, Şile Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir aracın motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç, kullanılamaz hale geldi.

Şile Otoyolu Şile istikametinde seyir halindeki bir aracın motor kısmında saat 00.00'da yangın çıktı. Dumanları fark eden araç sürücüsü aracını emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yanan araç söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç, kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Şile Otoyolu'nda kısa süreli trafik oluştu. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Aracın yanma anı bir vatandaşın cep telefonu görüntüsü kamerasına yansıdı.

ÇEKMEKÖY'DE ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
ÇEKMEKÖY'DE ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
ÇEKMEKÖY'DE ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

YORUMLAR
500
Kadıköy'de, plazada korkutan yangın Kadıköy'de, plazada korkutan yangın KADIKÖY'DE 3 KATLI İŞ MERKEZİNDE YANGIN KADIKÖY'DE 3 KATLI İŞ MERKEZİNDE YANGIN

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, Yangın, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DE ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ - Son Dakika


Son Dakika
09:01 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Leyla, Kartal kendine getirdi
08:49 İngiltere, Ukraynalı mültecileri Rus oligarkların evlerine yerleştirebilir
08:46 Vatandaşa soruldu: Nasıl bir cumhurbaşkanı istersiniz? Cevaplar net: Adil ve tarafsız!
08:42 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Akınay Alpagut'un hayatta olduğunu öğrendi
08:31 Uzmanlar Unkapanı Köprüsü'nün onarılması veya kısmen yenilenmesini öneriyor: Karın etkisiyle 3 kez açılmıştı
08:29 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in locasını bastılar! Fanatik Galatasaraylı oyuncu karakolluk oldu!
08:19 Meteoroloji yeni kar dalgası için gün verdi! 15 Mart hava durumu tahminleri!
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:06 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:59 Rus komutan Zolotov: İstediğimiz kadar hızlı gitmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 09:13:42. #1.11#
SON DAKİKA: ÇEKMEKÖY'DE ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement