Çekmeköy'de asker konvoyunda tüneli kapatan şahıslara bin 764 lira ceza

Çekmeköy'de asker konvoyunda trafik akışını engelleyip araçlarını duraklatarak tüneli kapatan 3 kişiye toplam bin 764 lira para cezası verildi.

Çekmeköy'de asker konvoyunda trafik akışını engelleyip araçlarını duraklatarak tüneli kapatan sürücülere yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmada, şahısların 34 CEE 522 plakalı araç sürücüsü Sergen A., 34 DGV 655 plakalı araç sürücüsü Hakan G. ve 34 DCL 042 plakalı araç sürücüsü Mutlu T. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yapılan kontrol neticesinde sürücüler Sergen A., Hakan G. ve Mutlu T.'e köprü altlarında gereksiz duraklamaktan 196'şar TL, yüksek sesle müzik dinlemekten 196 'şar TL ve saygısızca araç kullanmaktan 196' şar TL olmak üzere, toplamda bin 764 TL İdari Para Cezası uygulandı.

Ayrıca silah atılma konusunun gerçekleştiği 34 DGV 655 plakalı araç sürücüsü Hakan G. isimli şahıs, hakkında gerekli adli işlemleri yapılmak üzere Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkez Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL