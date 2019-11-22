Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de askeri alanda orman yangını
Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de askeri alanda orman yangını - Son Dakika

Çekmeköy'de askeri alanda orman yangını

7 saat önce

Çekmeköy'de askeri alan içerisinde bulunan ormanlık bölgede yangın çıktı.

Çekmeköy'de askeri alanda orman yangını, System.String[]

Çekmeköy'de askeri alan içerisinde bulunan ormanlık bölgede yangın çıktı. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.


Yangın, Çekmeköy'de bulunan askeri alan içerisinde ormanlık bölgede saat 11.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre alandaki hurdaların alev almasıyla başlayan yangın daha sonra ağaçlara sıçrayınca büyüdü. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Çekmeköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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