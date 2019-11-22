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Çekmeköy'de askeri alandaki ormanlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı.
6 saat önce
Çekmeköy'de askeri alandaki ormanlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:29 Kaynak: İHA
Çekmeköy'de askeri alandaki ormanlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı. - İSTANBUL
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