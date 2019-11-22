Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de askeri alandaki ormanlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı.
Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de askeri alandaki ormanlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı. - Son Dakika

Çekmeköy'de askeri alandaki ormanlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı.

6 saat önce

Çekmeköy'de askeri alandaki ormanlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çekmeköy'de askeri alandaki ormanlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı., System.String[]

Çekmeköy'de askeri alandaki ormanlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı. - İSTANBUL

Çekmeköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 19:19:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de askeri alandaki ormanlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]