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ÇEKMEKÖY'DE ASKERİ BÖLGEDEKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN (1)
6 saat önce
İSTANBUL DHAÇekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:08 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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