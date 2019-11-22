Son Dakika Haberleri: ÇEKMEKÖY'DE ASKERİ BÖLGEDEKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN (1)
Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DE ASKERİ BÖLGEDEKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN (1) - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'DE ASKERİ BÖLGEDEKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN (1)

6 saat önce

İSTANBUL DHAÇekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı.

ÇEKMEKÖY'DE ASKERİ BÖLGEDEKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN (1), System.String[]

İSTANBUL DHA

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler


Çekmeköy, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:08 Kaynak: DHA
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