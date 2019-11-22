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ÇEKMEKÖY'DE ASKERİ BÖLGEDEKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN (2)

7 saat önce

İSTANBUL DHAÇekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

ÇEKMEKÖY'DE ASKERİ BÖLGEDEKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN (2), System.String[]

Yangın kontrol altına alındı

Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin bölgede çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

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Çekmeköy, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:21 Kaynak: DHA
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