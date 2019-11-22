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ÇEKMEKÖY'DE ASKERİ BÖLGEDEKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN (2)
7 saat önce
İSTANBUL DHAÇekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:21 Kaynak: DHA
Yangın kontrol altına alındı
Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin bölgede çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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