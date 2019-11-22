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Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın (2)
7 saat önce
ÇEKMEKÖY'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:26 Kaynak: DHA
ÇEKMEKÖY'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin bölgede çalışması sürüyor.
- İstanbul
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