Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın (2)

ÇEKMEKÖY'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin bölgede çalışması sürüyor.

- İstanbul