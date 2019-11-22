Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın (2)
Son Dakika Güncel Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın (2) - Son Dakika

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın (2)

7 saat önce

ÇEKMEKÖY'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın (2), System.String[]
ÇEKMEKÖY'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin bölgede çalışması sürüyor.


- İstanbul
Çekmeköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:26 Kaynak: DHA
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