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ÇEKMEKÖY'DE ASKERİ BÖLGEDEKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN

7 saat önce

İSTANBUL DHAÇekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

ÇEKMEKÖY'DE ASKERİ BÖLGEDEKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN, System.String[]

İSTANBUL DHA

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükseldi.  İddiaya göre, alandaki hurdaların alev almasıyla başlayan yangın daha sonra ağaçlara sıçrayınca büyüdü. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.  Çevreye yoğun dumanın yayıldığı görülürken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle hemen kontrol altına alındı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Dumanlar

-Genel ve detaylar


Çekmeköy, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:26 Kaynak: DHA
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