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Çekmeköy'de askeriyeye ait ormanlık alanda yangın çıktı.
6 saat önce
Çekmeköy'de askeriyeye ait ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
Çekmeköy'de askeriyeye ait ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
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