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Çekmeköy'de aynı günde iki eve giren hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika

Çekmeköy'de aynı günde iki eve giren hırsızlar yakayı ele verdi

29.12.2021 13:32

Çekmeköy'de bir sitede bulunan iki farklı eve aynı gün içerisinde girerek hırsızlık yapan şahıslar, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy'de bir sitede bulunan iki farklı eve aynı gün içerisinde girerek hırsızlık yapan şahıslar, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy'de 26 Aralık Pazar günü bir site içerisinde 2 ayrı ikamete giren hırsızlar ziynet eşyaları, nakit para, araba anahtarı ve ev eşyaları çaldı. Şahıslar aynı zamanda bir evden çaldıkları oto anahtarını kullanarak ev sahibinin aracını da çaldı.

Polisin çalışmasında, olay tarihinde hırsızlık suçunu gerçekleştiren 2 şüpheli şahsın olduğu ve olay sonrasında lüks bir araç ile olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Devamında yapılan plaka takip sistemi ve kiralık araç bilgi sistemleri üzerindeki incelemelerde, araçta sahte plaka kullanıldığı, aracın kiralık olduğu ve GPS sinyallerinden hırsızlık olaylarıyla birebir uyum sağladığı anlaşılarak, gerçek plaka bilgisine ulaşıldı.

Hırsızlık suçunda kullanılan aracın tespit edilmesiyle, suçu gerçekleştiren şüphelilerin E.O. ve S.K. olduğu belirlendi. Belirlenen şüpheliler polis tarafından yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarında, hırsızlık mağdurlarına ait ziynet ve ev eşyaları, çeşitli aksesuarlar, 30 bin TL ve 1 adet oto anahtarı ele geçirildi.

Şüphelilerin sık kullandığı güzergahları GPS üzerinden kontrol eden polis, şüphelilerde farklı bir aracın bulunduğunu belirledi. Araçta yapılan şase sorgusunda, gerçek plakasının farklı ve ikiz plaka olduğu tespit edildi. Aracın "çalıntı araç" olarak aranıyor olduğu, ayrıca şüphelilerin ev aramasında ele geçirilen anahtarın bu aracı çalıştırdığı görüldü.

Konu ile ilgili yakalanan E.O. ve S.K. hakkında "evden hırsızlık", "oto hırsızlığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adli işlem yapıldı. Şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 29 Aralık tarihinde adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Çekmeköy'de aynı günde iki eve giren hırsızlar yakayı ele verdi
Çekmeköy'de aynı günde iki eve giren hırsızlar yakayı ele verdi
Çekmeköy'de aynı günde iki eve giren hırsızlar yakayı ele verdi
Çekmeköy'de aynı günde iki eve giren hırsızlar yakayı ele verdi
Çekmeköy'de aynı günde iki eve giren hırsızlar yakayı ele verdi
Çekmeköy'de aynı günde iki eve giren hırsızlar yakayı ele verdi
Çekmeköy'de aynı günde iki eve giren hırsızlar yakayı ele verdi

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Türk Lirası, Hırsızlık, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de aynı günde iki eve giren hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de aynı günde iki eve giren hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika
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