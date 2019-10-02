Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de bariyere çarpan tır trafiği aksattı
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Çekmeköy'de bariyere çarpan tır trafiği aksattı

1 saat önce

Çekmeköy'de tırın bariyerlere çarpması sonucu iki kişi hafif yaralandı.

Çekmeköy'de bariyere çarpan tır trafiği aksattı, System.String[]

Çekmeköy'de tırın bariyerlere çarpması sonucu iki kişi hafif yaralandı.

Şile yolundan Ümraniye yönüne giden Cafer Akyüz yönetimindeki taş kırma makinesi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çamlık Alt Geçidi'nde bariyerlere çarptı.

Akyüz ile yanındaki bir kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle yol tek yönlü ulaşıma kapandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis güvenlik önlemi aldı, sağlık görevlileri de yaralılara müdahale etti.

Kaza sebebiyle alt geçidin Ümraniye istikameti tek taraflı olarak ulaşıma kapatılırken, trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Ümraniye, Çekmeköy, Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:34 Kaynak: AA
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