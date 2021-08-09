Çekmeköy'de bariyere çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine doğru seyir halinde olan Erdoğan İ.'nin kullandığı tır, lastiğinin patlaması nedeniyle bariyere çarptı.

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